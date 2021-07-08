Мишустин расширил полномочия вице-премьеров

В правительстве РФ установили новый перечень кураторов госпрограмм. Теперь за каждой конкретной госпрограммой будет закрепляться вице-премьер, занимающийся ее реализацией.Соответствующее распоряжение утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков в telegram-канале.Обязанности по госпрограммам между вице-премьерами распределили так:Вице-премьер Андрей Белоусов — госпрограммы Минэк, Минтранса и Минфина;Виктория Абрамченко — Минсельхоз, Минприроды;Юрий Борисов — Минпромторг, Роскосмос, Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия, МЧС, ГУСП;Татьяна Голикова — Минздрав, Минпросвещения, Минтруд, Минкультуры, МИД, Минпромторг;Дмитрий Григоренко — Минюст, Минфин;Александр Новак — Минэнерго, Росатом, Росрезерв;Алексей Оверчук — МИД, Росреестр;Юрий Трутнев — Минвостокразвития, Минвосток, Минэк;Марат Хуснуллин — Минстрой, Минфин, Минэк;Дмитрий Чернышенко — Минобрнауки, Минспорт, ФАДН, Минцифры.