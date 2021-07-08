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Мишустин наделил вице-премьеров новыми полномочиями

Ura.Ru
2 часа назад
В правительстве РФ установили новый перечень кураторов госпрограмм. Теперь за каждой конкретной госпрограммой будет закрепляться вице-премьер, занимающийся ее реализацией.
Мишустин расширил полномочия вице-премьеров
Фото: ТАССТАСС
Соответствующее распоряжение утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков в telegram-канале.
Обязанности по госпрограммам между вице-премьерами распределили так:
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