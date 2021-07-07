Путин: сроки стройки на БАМе и Транссибе сдвигать нельзя

На совещании с членами правительства в среду глава государства заслушал доклад первого вице-премьера Андрея Белоусова
, который, в частности, говорил о вывозе угля от мест его добычи по железной дороге и проблемах, связанных с этим. По его словам, вывоз угля в необходимых объемах может увеличиться через несколько лет при реализации проекта модернизации БАМа и Транссиба. "Зачем нам так оттаскивать к 25 (2025 - прим. ТАСС) году? Не понимаю. Чего ждать?" - удивился Путин. Вице-премьер пояснил, что не хватает строителей.
"Что нам мешает действовать параллельно? Если не хватает мощностей тех строительных организаций, надо другие подключать", - сказал президент. "Андрей, подключайте других, кто может строить, возьмите тех же самых военных железнодорожников", - посоветовал Путин Белоусову. По мнению главы государства, если те, кто сейчас ведет строительство, не могут работать, стройка не должна останавливаться. "Неправильно это. Это же экономически выгодный проект, окупаемый проект. <...> Вкладывать деньги нужно в то, что окупается. Это же окупается", - подчеркнул президент. Он поручил представить предложения на этот счет.