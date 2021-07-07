Путин: сроки стройки на БАМе и Транссибе сдвигать нельзя

"Что нам мешает действовать параллельно? Если не хватает мощностей тех строительных организаций, надо другие подключать", - сказал президент. "Андрей, подключайте других, кто может строить, возьмите тех же самых военных железнодорожников", - посоветовал Путин Белоусову. По мнению главы государства, если те, кто сейчас ведет строительство, не могут работать, стройка не должна останавливаться. "Неправильно это. Это же экономически выгодный проект, окупаемый проект. <...> Вкладывать деньги нужно в то, что окупается. Это же окупается", - подчеркнул президент. Он поручил представить предложения на этот счет.