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Путин заявил, что сроки стройки на БАМе и Транссибе сдвигать нельзя

ТАССиещё 1
1 час назад
Президент России Владимир Путин потребовал не откладывать сроки работ по модернизации БАМа и Транссиба, а в случае нехватки строителей привлекать военных железнодорожников.
Путин: сроки стройки на БАМе и Транссибе сдвигать нельзя
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На совещании с членами правительства в среду глава государства заслушал доклад первого вице-премьера Андрея Белоусова, который, в частности, говорил о вывозе угля от мест его добычи по железной дороге и проблемах, связанных с этим. По его словам, вывоз угля в необходимых объемах может увеличиться через несколько лет при реализации проекта модернизации БАМа и Транссиба. "Зачем нам так оттаскивать к 25 (2025 - прим. ТАСС) году? Не понимаю. Чего ждать?" - удивился Путин. Вице-премьер пояснил, что не хватает строителей.
"Чего ждать-то? Мы с Маратом [Хуснуллиным] сегодня разговаривали, он просит на эти стройки и на дороги завозить из Средней Азии больше людей, частично у него там китайцы уже работают. Чего ждать-то? Я не понимаю", - сказал президент. Он уверен, что строительство "не надо откладывать".
"Что нам мешает действовать параллельно? Если не хватает мощностей тех строительных организаций, надо другие подключать", - сказал президент. "Андрей, подключайте других, кто может строить, возьмите тех же самых военных железнодорожников", - посоветовал Путин Белоусову. По мнению главы государства, если те, кто сейчас ведет строительство, не могут работать, стройка не должна останавливаться. "Неправильно это. Это же экономически выгодный проект, окупаемый проект. <...> Вкладывать деньги нужно в то, что окупается. Это же окупается", - подчеркнул президент. Он поручил представить предложения на этот счет.
Политика,Андрей Белоусов,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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