Минфин запланировал профицит бюджета

Динамику получится воплотить благодаря увеличению поступлений, которые возрастут на два триллиона рублей относительно заложенного в закон о бюджете показателя (с 20,6 триллиона рублей до 22,6). Расходы также планируют повысить: с 21,8 триллиона рублей до 22,3 трлн рублей.

Кроме того, изменения ожидаются и в 2023 году. Предполагается, что отрицательное сальдо сохранится, однако его размер снизится — 207 миллиардов рублей против 1,4 триллиона. В этот период расходы составят 24 триллиона, а доходы — 23,8 триллиона рублей. В 2024 году превышение прибыли над поступлениями станет больше и достигнет показателя в 304 миллиарда рублей. Сумма расходов прогнозируются в размере 25,3 триллиона, а доходов — 25 триллионов рублей.