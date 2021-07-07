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Появилось видео посещения Жириновским клубничного совхоза Грудинина

Александр Кузьмин
2 часа назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский побывал сегодня в подмосковном совхозе имени Ленина директором которого является его политический конкурент Павел Грудинин, поддерживающего коммунистические взгляды.
Известно, что Жириновский каждый год приезжает на сбор клубники, поскольку она является его любимой ягодой. Политик предложил переименовать и сам поселок, где живут те, кто собирает клубнику, посвятив его название не Ленину, а тем, кто собирает ягоду.
«В очередной раз я предложил директору предприятия Павлу Николаевичу Грудинину переименовать поселок в Клубникоград — это было бы отличным рекламным ходом для его предприятия», - отметил Жириновский.
Политика,Видео,Павел Грудинин,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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