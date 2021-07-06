Скандал в ОБСЕ: Российская делегация покинула заседание

Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста в связи со включением в повестку резолюций с оценками действий России Белоруссии , передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Фото: ОБСЕ ОБСЕ

«Мы заявляем решительный протест против судилища, устроенного в ПА ОБСЕ против Белоруссии», — отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Всё происходящее лишь подрывает репутацию этой крупнейшей международной площадки, а её решения делает нелегитимными, подчеркнул он.

«Ассамблея включила в повестку очередное возмутительное русофобские заявление, авторами которого предсказуемо являются наши ближайшие злобные соседи — Украина», — сказал Толстой.

Резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется 2/3 голосов всех членов Ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев.

«Любое заявление, принятое с нарушением регламента, ничтожно. Оно никем восприниматься и даже обсуждаться не будет», — сказал Толстой.

«В этот раз мы также не видим более повода продолжать работу на площадке, грубо пренебрегающей общепринятыми правилами и здравым смыслом», — заявил парламентарий.