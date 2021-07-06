Скандал в ОБСЕ: Российская делегация покинула заседание

Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ
в знак протеста в связи со включением в повестку резолюций с оценками действий России
и Белоруссии
, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.
Всё происходящее лишь подрывает репутацию этой крупнейшей международной площадки, а её решения делает нелегитимными, подчеркнул он.
«Ассамблея включила в повестку очередное возмутительное русофобские заявление, авторами которого предсказуемо являются наши ближайшие злобные соседи — Украина», — сказал Толстой.
Резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется 2/3 голосов всех членов Ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев.
«Любое заявление, принятое с нарушением регламента, ничтожно. Оно никем восприниматься и даже обсуждаться не будет», — сказал Толстой.
«В этот раз мы также не видим более повода продолжать работу на площадке, грубо пренебрегающей общепринятыми правилами и здравым смыслом», — заявил парламентарий.
Члены ПА ОБСЕ обсуждают события в Белоруссии при том, что представители республики не были допущены на сессию на основе произвольно принятых визовых санкций по запросу Польши.