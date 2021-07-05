Володин: нужно сделать все, чтобы Путин был президентом как можно дольше

Вячеслав Володин. Россия при президенте Владимире Путине станет еще сильнее, обеспечивая мирную жизнь и благосостояние ее граждан, поэтому необходимо сделать все, чтобы он как можно дольше оставался у власти. Такое мнение высказал журналистам спикер Госдумы

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"Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией", - сказал Володин.

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По его мнению, Путин является сильнейшим политиком в мире.

"Сегодня в мире политика сильнее Путина нет. Он многое делает для страны, и вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он", - считает председатель нижней палаты. "Одно желание, чтобы он как можно дольше оставался у власти. Надо бороться за тех, кто страну оберегает", - подчеркнул он.

Володин также заявил, что у него никогда не было и нет амбиций стать президентом. "Заверяю вас, я никогда не хотел, не хочу и не буду хотеть стать президентом", - заверил спикер Госдумы.

Новая редакция Конституции РФ, принятая в прошлом году, позволяет Путину баллотироваться еще на два президентских срока и в случае победы оставаться на посту главы государства до 2036 года.

О Столыпине и Примакове

Володин назвал своими любимыми политиками председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина , бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова и действующего президента России Владимира Путина.

"Столыпин, Примаков и Путин", - перечислил Володин.

По его словам, Столыпин многое сделал для развития Саратовской губернии, будучи ее главой. "Уже потом Столыпин стал председателем Совета министров, смог провести важнейшие реформы. И, кстати, если бы его не убили в 1911 году, возможно, не было бы и революции", - считает он.

Говоря о Примакове, Володин отметил, что именно экс-премьер лично познакомил его с Путиным в 2001 году. "Потом Евгений Максимович мне говорил: "Берегите Путина, он нужен России", - рассказал он.

По мнению Володина, экс-глава правительства сыграл большую роль "в становлении новой России". "После распада Советского Союза возглавил Службу внешней разведки, участвовал в ее формировании. В должности министра иностранных дел несмотря на сложности того периода времени защищал интересы нашей страны, укреплял суверенитет. Примаков делал все для того, чтобы наша страна была сильной, в самое непростое время возглавил правительство, сразу после дефолта", - добавил председатель нижней палаты парламента.