Отмечается, что президент направит телеграмму соболезнования родным и близким кинорежиссера. 5 июля ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов. Ему был 81 год.

Как сообщили в киностудии "Мосфильм", он умер от последствий коронавирусной инфекции. В 1981 году его фильм "Москва слезам не верит" был удостоен премии "Оскар".

Дата и время прощания с Меньшовым будут объявлены позднее.