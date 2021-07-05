Отмечается, что президент направит телеграмму соболезнования родным и близким кинорежиссера. 5 июля ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов. Ему был 81 год.
Как сообщили в киностудии "Мосфильм", он умер от последствий коронавирусной инфекции. В 1981 году его фильм "Москва слезам не верит" был удостоен премии "Оскар".
Дата и время прощания с Меньшовым будут объявлены позднее.
Владимир Меньшов – народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Он был членом Союза кинематографистов РФ.