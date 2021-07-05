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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Газета.Ruиещё 1
17 минут назад
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью кинорежиссера Владимира Меньшова. Об этом в ходе брифинга для журналистов рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отмечается, что президент направит телеграмму соболезнования родным и близким кинорежиссера. 5 июля ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов. Ему был 81 год.
Как сообщили в киностудии "Мосфильм", он умер от последствий коронавирусной инфекции. В 1981 году его фильм "Москва слезам не верит" был удостоен премии "Оскар".
Дата и время прощания с Меньшовым будут объявлены позднее.
Владимир Меньшов – народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Он был членом Союза кинематографистов РФ.
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