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В Кремле ответили насчет постановочности «Прямой линии» с Путиным

Ювелина Бернст
1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, насколько реальны вопросы, поступающие каждый год на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Об этом сообщает телеканал "Россия 1".
В Кремле ответили насчет постановочности «Прямой линии» с Путиным
Фото: ТАССТАСС
«Всегда найдутся критики, которые говорят: "Ничему не верьте, все заготовлено, все заранее отрепетировано, несколько дней репетировали, все актеры, подставные", —привел в пример несколько утверждений телеведущий «России 1» Владимир Соловьев.
Однако Песков утверждает, что это совсем не так. Вопросы, заданные во время "Прямой линии с Путиным" - это все прямые вопросы без посредников, заверил представитель Кремля. При этом, «не является тайной» то, что некоторые вопросы заранее проверяют редакторы, уточнил Песков. Он объяснил, что это делается, потому что бывают ситуации, когда граждане дают неправильную информацию. По словам Пескова, часть вопросов проверяется в течение последних двух-трех лет.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что в этом году удалось доработать и усовершенствовать приложение к мобильному телефону, через которое россияне задают свои вопросы.
18-я по счету прямая линия Путина прошла 30 июня и длилась 3 часа 42 минуты. Президент за это время ответил на 68 вопросов.
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