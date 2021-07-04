В Кремле ответили насчет постановочности «Прямой линии» с Путиным

Однако Песков утверждает, что это совсем не так. Вопросы, заданные во время "Прямой линии с Путиным" - это все прямые вопросы без посредников, заверил представитель Кремля. При этом, «не является тайной» то, что некоторые вопросы заранее проверяют редакторы, уточнил Песков. Он объяснил, что это делается, потому что бывают ситуации, когда граждане дают неправильную информацию. По словам Пескова, часть вопросов проверяется в течение последних двух-трех лет.