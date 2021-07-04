Кремль обвинил «младоевропейцев» в провокации: «нагнетают обстановку»

Страны-младоевропейцы делают все, чтобы приблизить американские войска к границам России и фактически провоцируют напряженность в Европе. Об этом в эфире «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, страны Прибалтики принимают у себя американские истребители, зазывают зарубежные войска к границам РФ и постоянно говорят, что видят в России опасность.
«Размещая там американские войска, они фактически еще больше нагнетают обстановку», - сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что страны-младоевропейцы не принимают решения, но являются «застрельщиками» и «глашатаями напряженности».
По его словам, они фактически живут за счет передовых экономик Евросоюза – Германии и Франции. При этом постоянно выстраивают глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией, когда Париж и Берлин «пытаются задать какой-то новый камертон».