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Кремль обвинил «младоевропейцев» в провокации: «нагнетают обстановку»

Майк Габриелян
1 час назад
Страны-младоевропейцы делают все, чтобы приблизить американские войска к границам России и фактически провоцируют напряженность в Европе. Об этом в эфире «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль обвинил «младоевропейцев» в провокации: «нагнетают обстановку»
Фото: ТАССТАСС
По его словам, страны Прибалтики принимают у себя американские истребители, зазывают зарубежные войска к границам РФ и постоянно говорят, что видят в России опасность.
«Размещая там американские войска, они фактически еще больше нагнетают обстановку», - сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что страны-младоевропейцы не принимают решения, но являются «застрельщиками» и «глашатаями напряженности».
По его словам, они фактически живут за счет передовых экономик Евросоюза – Германии и Франции. При этом постоянно выстраивают глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией, когда Париж и Берлин «пытаются задать какой-то новый камертон».
Политика,Дмитрий Песков,ЕС,Россия,
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