Сатановский рассказал, чем для Киева закончатся угрозы Москве

Политолог Евгений Сатановский
прокомментировал намерение Украины
разработать за 40 млн долларов ракетный комплекс «Нептун». Это оружие Киев
считает «уничтожителем Крымского моста».
Фото: пресс-служба президента Украины/ТАССпресс-служба президента Украины/ТАСС
«Даже не в том дело, что ракеты они собираются производить устаревшие, на базе советских разработок прежних времён, и толку с них будет мало. А просто непонятно, как в Киеве вообще себе своё будущее, после всего, что они наговорили, представляют?» - задался вопросом Сатановский в Telegram.
По его словам, команда Зеленского непрерывно пытается шантажировать Россию
. Но Москва
не будет «бесконечно спускать с рук украинские фортели» и бесстрастно наблюдать, как на Украине нацеливают на Крымский мост ракеты и создают базы НАТО
.
По мнению Сатановского, Россия будет действовать в отношении недружественной Украины, как Израиль действует против Ирана.
«Иранцы точно так же каждый Божий день угрожают, но периодически у Ирана то со специалистами, то с ядерными объектами что-то случается, а когда они в Сирии пытаются в очередной раз обустроить ракетный плацдарм, их оборудование и людей раз за разом ЦАХАЛ уничтожает. Ну, так и с Украиной точно так же будет», - предрек политолог.
Он добавил, что Киеву не надо озвучивать дурные идеи и пора понять, что американцы при любом развитии событий не собираются начинать из-за Украины Третью мировую войну.
Накануне на Украине подсчитали
стоимость ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Он потребует около 40 миллионов долларов из бюджета республики. В сумму входит создание полного комплекса, вместе со средствами связи, машинами и ракетами.
Украинские официальные лица неоднократно угрожали России создаваемой крылатой ракетой. Однако военные эксперты отмечают, что «новая» украинская ракета является модернизацией старой советской разработки. Она является дозвуковой, легко сбиваемой и заметно устаревшей по современным меркам.