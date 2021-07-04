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Сатановский рассказал, чем для Киева закончатся угрозы Москве

Майк Габриелян
1 час назад
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал намерение Украины разработать за 40 млн долларов ракетный комплекс «Нептун». Это оружие Киев считает «уничтожителем Крымского моста».
Сатановский рассказал, чем для Киева закончатся угрозы Москве
Фото: пресс-служба президента Украины/ТАССпресс-служба президента Украины/ТАСС
«Даже не в том дело, что ракеты они собираются производить устаревшие, на базе советских разработок прежних времён, и толку с них будет мало. А просто непонятно, как в Киеве вообще себе своё будущее, после всего, что они наговорили, представляют?» - задался вопросом Сатановский в Telegram.
По его словам, команда Зеленского непрерывно пытается шантажировать Россию. Но Москва не будет «бесконечно спускать с рук украинские фортели» и бесстрастно наблюдать, как на Украине нацеливают на Крымский мост ракеты и создают базы НАТО.
По мнению Сатановского, Россия будет действовать в отношении недружественной Украины, как Израиль действует против Ирана.
«Иранцы точно так же каждый Божий день угрожают, но периодически у Ирана то со специалистами, то с ядерными объектами что-то случается, а когда они в Сирии пытаются в очередной раз обустроить ракетный плацдарм, их оборудование и людей раз за разом ЦАХАЛ уничтожает. Ну, так и с Украиной точно так же будет», - предрек политолог.
Он добавил, что Киеву не надо озвучивать дурные идеи и пора понять, что американцы при любом развитии событий не собираются начинать из-за Украины Третью мировую войну.
Накануне на Украине подсчитали стоимость ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Он потребует около 40 миллионов долларов из бюджета республики. В сумму входит создание полного комплекса, вместе со средствами связи, машинами и ракетами.
Украинские официальные лица неоднократно угрожали России создаваемой крылатой ракетой. Однако военные эксперты отмечают, что «новая» украинская ракета является модернизацией старой советской разработки. Она является дозвуковой, легко сбиваемой и заметно устаревшей по современным меркам.
Политика,Евгений Сатановский,ЦАХАЛ,НАТО,Москва,Киев,Россия,Украина,
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