Сатановский рассказал, чем для Киева закончатся угрозы Москве

Фото: пресс-служба президента Украины/ТАСС пресс-служба президента Украины/ТАСС

«Даже не в том дело, что ракеты они собираются производить устаревшие, на базе советских разработок прежних времён, и толку с них будет мало. А просто непонятно, как в Киеве вообще себе своё будущее, после всего, что они наговорили, представляют?» - задался вопросом Сатановский в Telegram.

По его словам, команда Зеленского непрерывно пытается шантажировать Россию . Но Москва не будет «бесконечно спускать с рук украинские фортели» и бесстрастно наблюдать, как на Украине нацеливают на Крымский мост ракеты и создают базы НАТО

По мнению Сатановского, Россия будет действовать в отношении недружественной Украины, как Израиль действует против Ирана.

«Иранцы точно так же каждый Божий день угрожают, но периодически у Ирана то со специалистами, то с ядерными объектами что-то случается, а когда они в Сирии пытаются в очередной раз обустроить ракетный плацдарм, их оборудование и людей раз за разом ЦАХАЛ уничтожает. Ну, так и с Украиной точно так же будет», - предрек политолог.

Он добавил, что Киеву не надо озвучивать дурные идеи и пора понять, что американцы при любом развитии событий не собираются начинать из-за Украины Третью мировую войну.

Накануне на Украине подсчитали стоимость ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Он потребует около 40 миллионов долларов из бюджета республики. В сумму входит создание полного комплекса, вместе со средствами связи, машинами и ракетами.