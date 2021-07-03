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Лукашенко приказал «зачистить» Белоруссию

Елена Прошина
3 часа назад
Спецслужбам Белоруссии отдан приказ «зачистить» страну от террористов и боевиков. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на церемонии празднования Дня независимости в Минске. Текст выступления белорусского лидера опубликован его пресс-службой.
Лукашенко приказал «зачистить» Белоруссию
Фото: ТАССТАСС
«Я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране», - заявил Лукашенко.
Видимо обращаясь к своим оппонентам на Западе, он сообщил, что у Белоруссии нет ни ресурсов, ни желания «держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке». Поэтому, по мнению Лукашенко, этих людей следует «вычистить» с территории страны.
В своем выступлении белорусский лидер также рассказал об успешной спецоперации белорусских спецслужб, предотвративших, по его словам, сразу несколько террористических актов. Лукашенко, в частности, назвал и фамилии задержанных в рамках этого дела Гулевич, Ашурака, Глотова, Господарева.
По его словам, в МИД Белоруссии будут вызваны руководители иностранных дипмиссий, чтобы потребовать от них выдачи террористов, скрывающихся на территории их государств. В этой связи упоминались Украина и Литва.
Кроме того, по данным Telegram-канала Ateo, послу Германии в Белоруссии было предъявлено требование выдать обвиняемого белорусами в терроризме гражданина этой страны по имени Хофман.
Политика,Александр Лукашенко,МИД,МВД,Минск,Беларусь,
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