Лукашенко приказал «зачистить» Белоруссию

Видимо обращаясь к своим оппонентам на Западе, он сообщил, что у Белоруссии нет ни ресурсов, ни желания «держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке». Поэтому, по мнению Лукашенко, этих людей следует «вычистить» с территории страны.
В своем выступлении белорусский лидер также рассказал об успешной спецоперации белорусских спецслужб, предотвративших, по его словам, сразу несколько террористических актов. Лукашенко, в частности, назвал и фамилии задержанных в рамках этого дела Гулевич, Ашурака, Глотова, Господарева.