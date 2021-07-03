Лукашенко приказал «зачистить» Белоруссию

Видимо обращаясь к своим оппонентам на Западе, он сообщил, что у Белоруссии нет ни ресурсов, ни желания «держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке». Поэтому, по мнению Лукашенко, этих людей следует «вычистить» с территории страны.