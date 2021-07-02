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Москалькова направила список заключенных в США россиян в МИД

Lenta.ruиещё 2
54 минуты назад
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила список россиян, заключенных в тюрьмах США, главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом пишет РИА Новости.
Москалькова направила список заключенных в США россиян в МИД
Фото: РИА НовостиРИА Новости
О своем намерении омбудсмен говорила еще в середине июня. Речь шла о списках для обмена заключенными: туда, в частности, попали Константин Ярошенко, Виктор Бут и другие граждане РФ. Собеседник РИА Новости подтвердил, что письмо уже направлено в МИД.
Возможный обмен заключенными также обсуждали российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден на саммите 16 июня. Позднее Байден заявил о намерении в перспективе оценить договоренности о заключенных и принять решение по этому вопросу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что в российских тюрьмах находится 17 американцев. При этом, отметила она, в американских тюрьмах находятся около сотни россиян.
Политика,Константин Ярошенко,Виктор Бут,Мария Захарова,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Татьяна Москалькова,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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