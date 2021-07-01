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РБК: Мишустин распорядился о вакцинации чиновников

BFM.RUиещё 9
44 минуты назад
Федеральных чиновников вакцинируют по поручению премьера. По данным РБК, Михаил Мишустин распорядился об этом еще 17 июня.
Мишустин распорядился о вакцинации чиновников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Поручение предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах», — рассказал источник агентства в аппарате правительства.
Он также добавил, что о сроках проведения вакцинации и желательных цифрах по привившимся в этом документе ничего не сказано.
Это подтвердил РБК и источник в одном из министерств. По его словам, были разосланы приглашения на вакцинацию, «но давления никакого нет».
Политика,Михаил Мишустин,РБК,
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