Мишустин распорядился о вакцинации чиновников

Федеральных чиновников вакцинируют по поручению премьера. По данным РБК, Михаил Мишустин распорядился об этом еще 17 июня.«Поручение предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах», — рассказал источник агентства в аппарате правительства. Он также добавил, что о сроках проведения вакцинации и желательных цифрах по привившимся в этом документе ничего не сказано.В Москве резко выросло число пациентов на ИВЛЭто подтвердил РБК и источник в одном из министерств. По его словам, были разосланы приглашения на вакцинацию, «но давления никакого нет».