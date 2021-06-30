«На грани жестких решений»: власти Крыма пригрозили локдауном

Крыму могут ввести жесткие ограничения, вплоть до локдауна, если ситуация с коронавирусом не улучшится, заявил глава региона Сергей Аксенов . По его словам, в прибрежных городах не соблюдаются антиковидные меры. Туроператоры надеются, что власти все-таки не пойдут на жесткие шаги, поскольку это будет ударом для отрасли.

Фото: ТАСС ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе могут ввести жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом — «вплоть до полного закрытия».

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«Сейчас мы стоим на грани принятия жестких решений. Если через неделю динамика по заболеваемости не улучшится, будут приняты меры вплоть до полного закрытия. Правительство Крыма всегда шло навстречу бизнесу во время пандемии, теперь необходимо, чтобы бизнес пошел навстречу нам. Только общими усилиями удастся переломить ситуацию», — сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба.

По его словам, в прибрежных городах нарушаются антиковидные ограничения. «В ночное время рестораны и дискотеки продолжают работать — полная анархия. Если вы не хотите привести к закрытию всех учреждений и вернуться в апрель-май 2020 года, давайте слышать друг друга. Ряд регионов уже пошли по этому пути, наши коллеги в Краснодарском крае вообще бронирование сняли»,— подчеркнул Сергей Аксенов (цитата по «Коммерсанту»).

В пресс-службе главы Крыма уточнили «Газете.Ru», что закрывать курорты для туристов пока не планируется.

«Все зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации. Но надеемся, что необходимости в этом не будет. Приоритетом для нас, как и в прошлом курортном сезоне, является безопасность < > К сожалению, за последнее время ситуация с заболеваемостью ухудшилась. Поэтому особенно важно всем ответственно соблюдать необходимые меры безопасности», — отметили там.

Власти также сообщили, что вводить систему QR-кодов в Крыму пока не собираются.

«На данный момент планов по введению системы QR-кодов нет. Опять-таки, все зависит от эпидемиологической обстановки», — сообщили в пресс-службе.

Роспотребнадзор переадресовал вопросы «Газеты.Ru» о ситуации с коронавирусом в Крыму и необходимости ограничений в региональный оперштаб.

В Крыму за последние сутки выявили 294 новых случая заражения коронавирусом, за последнюю неделю – 1726 случаев, всего с начала пандемии — 48 386. Также за сутки умерли 7 пациентов (за все время – 1505), выздоровели 199 человек (43 433). Самая тяжелая ситуация, по словам главы Крыма, в Симферополе, Ялте и Алуште.

Еще один удар для туризма

Туроператоры на фоне общей ситуации с коронавирусом считают, что в Крыму могут ввести новые ограничения, рассказал «Газете.Ru» гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин . Вопрос только в том, какие именно будут приниматься меры. Например, если в Крым будут пускать только привитых, это привет «к колоссальным потерям». Если сдать ПЦР готовы почти все туристы, то сделать прививку – далеко не каждый. Он, в частности, сослался на опрос Superjob.ru. Исследование показало, что ради отдыха в Краснодарском крае готовы вакцинироваться только 3% непривитых граждан.

«В Крыму будет та же ситуация. Это приведет к колоссальным потерям. База туристов сократится в разы. К концу июля вряд ли будет привито больше 20% населения, и столько же туристов среди них. Для 80% туристов будет недоступен Крым и Краснодарский край», — полагает Сергей Ромашкин.

По его оценке, Краснодарский край в случае обязательной вакцинации с 1 августа потерял бы около 2,5-3 млн туристов. Экономике бы это обошлось около 75 млрд руб. — при средней стоимости тура в 25 тыс. руб. По Крыму подсчетов пока нет, но турпоток летом в этот регион примерно в два раза меньше – около 1,5 млн человек, добавил глава «Дельфина». Нижняя оценка ущерба для этого региона – около 30 млрд руб.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) , гендиректор туроператора АНЕАН Илья Уманский надеется, что до полного закрытия все-таки не дойдет. Например, если туристов будут контролировать на въезде по ПЦР-тестам.

«Последствия, конечно, будут достаточно жесткими. В этом году огромное количество людей заблаговременно планировало свой отпуск, шли активные ранние бронирования. Здесь мы говорим о миллионах людей, которые могут остаться без отдыха, и мы не только о Крыме говорим», — отметил Уманский в беседе с «Газетой.Ru».

Однако он добавил, что «мы живем в достаточно сложный период пандемии», и туроператоры к решениям властей в любом случае отнесутся с пониманием.

В «Интуристе» при этом сообщили «Газете.Ru», что Крым сейчас – лидер по бронированиям летних туров, поскольку спрос на Краснодарский край очень просел. Если сравнивать продажи 2021 года и 2016 года, то спрос вырос на 7%, каждую неделю реализуется около 1,5 тыс. туров.

«Аннуляции туров в Крым единичны, даже не смотря на недавнюю плохую погоду и наводнение в Ялте, туристы не хотят отказываться от отпуска на курортах полуострова», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip также не фиксирует повышенного числа запросов на отмену билетов в Крым, сообщила «Газете.Ru» руководитель пресс-службы Елена Шелехова.

«В списке самых популярных направлений с вылетом в летние месяцы, по бронированиям до 30 июня 2021 года, Симферополь занимает четвертую строчку с долей 5,4%. При аналогичных условиях совершения покупки летом 2019 года город располагался на том же месте, однако его популярность была ниже на 15% (доля 4,5%)», — рассказала она.

По ее словам, в прошлом году, когда у россиян практически не было альтернатив для отдыха на море, Симферополь занимал третье место с долей 6,5%. «Высокий спрос на отдых здесь в 2020-м обусловлен еще и тем, что в попытках стимулировать спрос, авиакомпании снижали стоимость билетов, в том числе и на южные направления», — добавила Шелехова.

Летом 2019 года цена авиабилета в одну сторона на человека составляла в среднем 7600 руб., а в 2020-м цена — 6500 рублей (-15%). В 2021 году авиабилет обходится примерно в 7300 руб.