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Путин рассказал, что будет делать после отставки

ТК «Звезда»иещё 9
1 час назад
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о том, где он планирует работать после ухода с занимаемой ныне должности.
«Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть», - пошутил российский лидер.
При этом президент уточнил, что для ощущения счастья ему нужно иметь возможность себя реализовывать, а также быть востребованным.
«Для того чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать», - объяснил Путин.
Кроме того, во время общения с гражданами президент рассказал, что о чистоте и опрятности его одежды заботятся сотрудники химчистки в Ново-Огарево, и поблагодарил их за труд.
Политика,Видео,Владимир Путин,
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