Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о том, где он планирует работать после ухода с занимаемой ныне должности.

«Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть», - пошутил российский лидер.

При этом президент уточнил, что для ощущения счастья ему нужно иметь возможность себя реализовывать, а также быть востребованным.

«Для того чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать», - объяснил Путин.