Путин приезжал на встречу с Байденом со своей кружкой

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Ранее журналисты обратили внимание, что на снимках, сделанных в ходе встречи российской и американской делегаций в Женеве перед участниками стоят бутылки с питьевой водой разных марок.

Представители СМИ поинтересовались у Пескова, действительно ли американцы приехали на встречу со своей водой и стаканчиками.

«Вы знаете, я, честно говоря, не обратил на это внимания. Я видел, что действительно президент США пил из коронного картонного стаканчика, президент России пил из своего стаканчика фарфорового, из белой известной кружки. Вода - я не обратил внимания, была ли у них какая-то другая вода. Но, может, возят свою, не знаю, может, им своя больше нравится», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит РИА «Новости».

Белая термокружка российского президента хорошо известна российским и зарубежным журналистам. С ней он появляется на публичных мероприятиях с 2017 года. В 2019 году кружка сопровождала Владимира Путина на саммите G20, «Прямой линии» и нескольких интервью.