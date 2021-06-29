В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Путин приезжал на встречу с Байденом со своей кружкой

Вероника Полынина
18 минут назад
Президент России Владимир Путин на саммите с американским лидером Джо Байденом в Женеве пил воду из своего фарфорового белого стаканчика. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин приезжал на встречу с Байденом со своей кружкой
Фото: EPAEPA
Ранее журналисты обратили внимание, что на снимках, сделанных в ходе встречи российской и американской делегаций в Женеве перед участниками стоят бутылки с питьевой водой разных марок.
Представители СМИ поинтересовались у Пескова, действительно ли американцы приехали на встречу со своей водой и стаканчиками.
«Вы знаете, я, честно говоря, не обратил на это внимания. Я видел, что действительно президент США пил из коронного картонного стаканчика, президент России пил из своего стаканчика фарфорового, из белой известной кружки. Вода - я не обратил внимания, была ли у них какая-то другая вода. Но, может, возят свою, не знаю, может, им своя больше нравится», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит РИА «Новости».
Белая термокружка российского президента хорошо известна российским и зарубежным журналистам. С ней он появляется на публичных мероприятиях с 2017 года. В 2019 году кружка сопровождала Владимира Путина на саммите G20, «Прямой линии» и нескольких интервью.
После саммита G20 термокружка «как у Путина» появилась в китайских интернет-магазинах и стала хитом продаж.
Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители