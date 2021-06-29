По его словам, для того чтобы Москва убрала Чехию из этого списка, нужны шаги именно со стороны Праги

Сенатор указал, что чешская сторона «только вчера заявила, что Россия должна заплатить 25 млн за взрывы и пожар на военных складах», к которым российская сторона «не имела отношения в принципе».

«Недаром представитель МИД России Мария Захарова назвала это вымогательством — нет решения суда, нет доказательств, а Россия за что-то должна платить», — сказал Джабаров.

Он считает, что дружественные страны себя так не ведут. Поэтому Чехия пока и находится в вышеуказанном списке государств, отметил сенатор.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Правительство России внесло США и Чехию в перечень недружественных государств. Распоряжение кабмина опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Ранее в МИД России заявили о создании списка стран, которые получат статус «недружественных» России.

Согласно указу президента, «недружественным» государствам запретят нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве. Лимит сотрудников для каждого посольства будет устанавливать российское правительство. Другие конкретные меры против «недругов» пока не раскрываются, но известно, что они не будут касаться бизнеса.

Чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, в которых Прага обвиняет спецслужбы России.

Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой изложены требования полностью возместить ущерб, нанесенный взрывами, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ущерб, по этим данным, оценен в 650 млн крон (примерно 25,5 млн евро).

В воскресенье чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии.

Глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил заявил, что высказывания президента страны Милоша Земана о нескольких версиях взрывов безответственны.

Чешская сторона своими заявлениями подтверждает статус недружественной для России страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о желании Праги получить от Москвы компенсацию ущерба от взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году.

"Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус", - написала дипломат в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, идеологи этой химеры - истории с "компенсацией за несовершенное" - действуют по принципу русской пословицы "наказать невиновных, наградить непричастных".

Как подчеркнула представитель МИД РФ, действующих подобным образом - угрозами и оскорблениями требующих денег - обычно называют вымогателями.

Леонид Слуцкий. Чешские политики скорее дождутся "уха от селедки", чем компенсации от РФ за взрывы в 2014 году на военных складах в деревне Врбетица, к которым, как утверждает Прага, причастны российские спецслужбы. Такое мнение в понедельник высказал председатель комитета Госдумы по международным делам

"Абсурдность излагаемых в СМИ требований Чехии по выплате Россией 25,5 млн компенсации за ущерб от взрывов на военных складах во Врбетице сопоставима только с абсурдностью самих утверждений о якобы причастности к этому инциденту российских спецслужб", - заметил Слуцкий в своем Telegram-канале. "Что сказать: ухо от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России. Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации", - уверен глава комитета.

В заключение Слуцкий с сожалением констатировал, что "упорство Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования".

Одной из предпосылок политического диалога Чехии с РФ должно быть исключение республики из списка недружественных России стран, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек , передает РИА Новости. По его словам, отношения двух стран должны базироваться на взаимном уважении и носить прагматичный характер.

«Невозможно представить, чтобы у нас не было отношений с Россией. Они должны быть построены на взаимном уважении и, насколько возможно, должны носить прагматичный характер. Решение о том, в каком направлении эти отношения будут развиваться, на мой взгляд, должен принять уже следующий состав правительства (утвержденный по итогам парламентских выборов 8-9 октября этого года)», — цитирует агентство Кулганека.