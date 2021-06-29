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В России хотят соцконтракты и маткапитал направить на газификацию жилья

Прайм
46 минут назад
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров предлагает разрешить использовать социальные контракты, материнский капитал и "газовую ипотеку" на газификацию жилья.
Маткапитал предложили направить на газификацию жилья
Фото: © РИА Новости. Алексей Никольский© РИА Новости. Алексей Никольский
"Социальная газификация жилья может стать одним из драйверов развития индивидуального жилищного строительства. Но для этого газ должен дойти не только до межи домовладений. Члены ОП РФ, члены общественного совета при ФАС России в течение нескольких лет обращали внимание правительства страны на то, что развитию ИЖС препятствуют трудности с оформлением документов для подключения к газовым сетям, сложности домохозяйств в работе с подрядчиками по газификации, а также затраты на газификацию. Поэтапно эти барьеры устраняются, что не может не радовать", — сказал он РИА Новости.
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Однако, по его словам, нельзя забывать, что для многих россиян остается непосильной сумма затрат на приобретение и монтаж газовых котлов, а также на замену системы отопления в связи с газификацией.
"Понятно, что государство или монополист — "Газпром" — не возьмут на себя эти затраты. Но малообеспеченные граждане должны иметь право на получение субсидий и льготных кредитов — "газовой ипотеки" на эти цели. Кроме того, стоит рассмотреть возможность направления средств материнского (семейного) капитала и социальных контрактов на финансирование затрат, связанных с газификацией жилья. Иначе газ будет рядом, а многие россияне будут отапливать жилье углем и дровами, что затратно и небезопасно", — отметил Шафиров.
Газификация жилья, как заявил член ОП РФ, давно стала проблемой, "которой должны заниматься не только энергетики и антимонополисты, но и специалисты в сфере социального обеспечения".
"В этой связи я обратился к коллегам из общественных советов при ФАС России, при Минтруде, Минфине и Минэнерго России с просьбой провести совместные заседания для рассмотрения вопроса о газификации жилья россиян", — добавил он.
Политика,Леонид Шафиров,Общественная палата России,Минтруд,ФАС,Газпром,Минэнерго,Минфин,РИА Новости,Россия,
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