Подросткам хотят ограничить доступ в соцсети

"Усилить родительский контроль"

Фото: University of Otago/Twitter University of Otago/Twitter

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане , основатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением запретить несовершеннолетним заводить аккаунты в соцсетях без согласия родителей. Детям же до 14 лет вовсе нельзя будет зарегистрировать собственную страницу. "Это позволит усилить родительский контроль и ответственность", - пишет Волынец в своем письме Шадаеву. Такая практика уже используется в других странах, подчеркивает она. В 2016 году депутаты Европейского парламента приняли окончательный вариант закона о защите данных, одним из положений которого стал запрет на регистрацию в соцсетях аккаунтов пользователей младше 16 лет без предварительного согласия родителей или опекунов.

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"Запрет, установивший минимальный возраст для открытия аккаунта в соцсетях – 13 лет, был законодательно введен в США в 1998 году", — добавила Волынец.

Омбудсмен также обратила внимание на подвижки в сторону принятия такого решения на высшем уровне. В частности, после стрельбы в казанской школе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсуждения ухода от анонимности в интернете.

"Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать", — писал спикер ГД в своем Telegram-канале.

"Найдутся лазейки"

Запрещать подросткам регистрироваться в соцсетях не нужно, считает руководитель отдела продвижения продуктов IT-компании "Код Безопасности" Павел Коростелев . Они сейчас и так умело обходят возрастные ограничения, просто указывая нужную дату рождения. А с ужесточением запретов подростки довольно быстро найдут способ от них избавиться — будут подделывать или покупать копии паспортов, например.

"Норма регистрироваться в соцсетях с родительского разрешения более претворяемая в жизнь. К тому же, родители будут знать, в каких соцсетях уже зарегистрирован ребенок", - отметил он.

По словам эксперта, в интернете дети могут столкнуться как с полезной̆ информацией, так и с вредной. Кроме того, глобальной паутиной пользуются самые разные люди, часть из которых несут прямую угрозу.

"Злоумышленники могут использовать ребенка в своих интересах, так как юный пользователь считается недееспособными и часто не подлежит уголовному преследованию", - пояснил Коростелев.

К тому же, дети не знают основ кибергигиены и переходят по любым ссылкам, а за ними могут скрываться фишинговые сайты и вирусы, добавил он. Иногда родителей̆ атакуют именно через устройства детей, так как они наименее защищены.

"Сейчас не то что государство, но и отдельные сервисы задумались о защите детей. Например, Instagram создает версию сервиса для детей младше 13 лет. Она будет отличаться функцией родительского контроля, которая ранее была реализована в Messenger Kids от Facebook. По сути, родители смогут увидеть, какой контент просматривает и публикует ребенок", - отметил специалист. Нет никакой необходимости ограничивать использование соцсетей подростками, заявил заместитель председателя коллегии адвокатов "Корчаго и Партнеры" Тимур Баязитов.

"Действительно, есть мнение, что детям от 14 до 18 лет необходимо ограничить доступ к соцсетям, а детям до 14 лет вообще запретить пользоваться соцсетями. Оно основано на реальных уголовных делах в отношении злоумышленников из соцсетей, которые втягивают несовершеннолетних во всякие незаконные дела, сподвигая на совершение преступлений. Но с моей точки зрения, нет никакой необходимости ограничивать детей в пользовании соцсетями", - сказал он.

По мнению юриста, подростки все-равно найдут лазейку и будут пользоваться соцсетями – купив чужой аккаунт в интернете, например. Главную проблему он видит в отсутствии качественной молодежной политики – если бы дети не были предоставлены сами себе, то не проводили бы столько времени в интернете.

"Нужна цифровая грамотность"

Запрет – не есть решение проблемы и с точки зрения психологии, уверен доктор психологических и кандидат медицинских наук Марк Сандомирский , ведь "запретный плод сладок".

"К тому же, нынешнее поколение детей и подростков – совершенно особое поколение, психологи и социологи называют их хоумлэндэрами. У них другие привычки, другое поведение. Например, они вместо авторитета родителей в решении вопросов опираются на авторитет интернета. То есть для современного подростка мобильный телефон более важный советчик в приятии важных решений, чем собственные родители", - объяснил он.

Принятие запретов на регистрацию в соцсетях может усугубить психологический разрыв между детьми и родителями, прогнозирует эксперт. Родителям стоит чаще общаться с сыновьями и дочерьми – чем выше уровень доверия в семье, тем менее вероятны проблемы, связанные с интернетом, посоветовал Сандомирский.

Чтобы обезопасить детей от кибермошенничества и буллинга в сети, нужно также повышать их цифровую грамотность, считает он. Сейчас Минпросвещения и Минцифры создают межведомственную рабочую группу по выработке курса цифровой грамотности. Он предназначен для того, чтобы научить безопасности в интернете, сообщил "Газете.Ru" председатель Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн