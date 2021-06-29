Дайнеко собралась баллотироваться в Госдуму

Отмечается, что Дайнеко возглавит федеральную часть списка партии «Зеленая альтернатива» и заменит в нем рэпера Гнойного (настоящее имя — Вячеслав Машнов, также известен как Слава КПСС, Соня Мармеладова, Бутер Бродский, Воровская лапа и Валентин Дядька).
«Мы действительно не смогли прийти к согласию со Славой КПСС. Произошло это еще на этапе переговоров. Они завершились без результатов. Виктория Дайнеко пойдет первым номером списка», — подтвердили в пресс-службе партии.
Там же добавили, что Машнов не будет принимать участие в думских выборах от «Зеленой альтернативы».