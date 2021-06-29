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Виктория Дайнеко собралась баллотироваться в Госдуму

Lenta.ruиещё 2
38 минут назад
Российская певица, победительница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко собралась баллотироваться в Государственную думу от «Зеленой альтернативы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
Дайнеко собралась баллотироваться в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что Дайнеко возглавит федеральную часть списка партии «Зеленая альтернатива» и заменит в нем рэпера Гнойного (настоящее имя — Вячеслав Машнов, также известен как Слава КПСС, Соня Мармеладова, Бутер Бродский, Воровская лапа и Валентин Дядька).
«Мы действительно не смогли прийти к согласию со Славой КПСС. Произошло это еще на этапе переговоров. Они завершились без результатов. Виктория Дайнеко пойдет первым номером списка», — подтвердили в пресс-службе партии.
Там же добавили, что Машнов не будет принимать участие в думских выборах от «Зеленой альтернативы».
В начале мая сообщалось, что хип-хоп-артист Машнов собрался выдвигаться на выборы в Государственную думу. Тогда он отмечал, что решил участвовать в выборах от партии «Зеленая альтернатива».
Политика,Шоу-бизнес,Вячеслав Машнов,Виктория Дайнеко,КПСС,Единая Россия,Госдума,
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