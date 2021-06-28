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В Кремле опровергли обязательную вакцинацию в России

Алиса Селезнёва
2 часа назад
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вакцинация от коронавируса в России «де-юре и де-факто» добровольная. Об этом пишет ТАСС.
«В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия [обязательной вакцинации] для работы в некоторых отраслях. Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Это ситуация де-факто и де-юре такая», - пояснил представитель Кремля.
Он также отметил, что обязательная вакцинация в ряде отраслей не распространяется на всю Россию, ее вводят в отдельных регионах.
«Это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий», - подчеркнул Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь еще раз отметил, что требование сделать прививку для работы - не принудительная вакцинация.
«Это не решения об обязательной вакцинации, это решения об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики», - заключил он.
На прошлой неделе власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. В частности, вакцинироваться должны работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, транспорта, салонов красоты, организаций бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, сотрудники многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, почты, а также чиновники.
Политика,Видео,Дмитрий Песков,Правительство Москвы,ИТАР-ТАСС,Россия,
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