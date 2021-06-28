На прошлой неделе власти Москвы
и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. В частности, вакцинироваться должны работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, транспорта, салонов красоты, организаций бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, сотрудники многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, почты, а также чиновники.