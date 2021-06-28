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«Верит в то, что говорит»: Никита Михалков оценил встречу Путина и Байдена

Алиса Селезнёва
55 минут назад
Известный режиссер Никита Михалков начал очередной выпуск авторской программы "Бесогон" с обзора событий в политике. При этом он не забыл о саммите Путина и Байдена. Результаты встречи он уместил в одно предложение.
«Верит в то, что говорит»: Михалков оценил встречу Путина и Байдена
Фото: ТАССТАСС
Самый свежий выпуск передачи Никиты Михалкова вышел в конце прошлой недели, 25 июня. В нем деятель искусства рассуждал о важнейших событиях последних дней и, конечно, не забыл о встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.
Чтобы дать оценку встрече лидеров двух стран, Михалков напомнил слова, которые ранее сказал Путины, - "если судейство несправедливо, следует одерживать победу за явным преимуществом". Именно это на встрече Путин - Байден и случилось, полагает Никита Михалков. Об итогах переговоров он высказался следующим образом:
"Мы могли видеть человека, верящего в то, что он говорит", - сказал Михалков о главе российского государства.
Также режиссер напомнил, что Владимиру Путину не потребовалось заранее утверждать список представителей СМИ и придерживаться плана в ходе пресс-конференции. Он давал слово всем желающим и взял ведение встречи с журналистами на себя, предоставлял слово как российским, так и американским представителям медиа. При этом на пресс-конференцию Джо Байдена русских корреспондентов не пригласили.
Напомним, переговоры президентов двух стран были организованы на вилле Ла Гранж в Женеве. Там же еще в 1985 году встречались генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и американский лидер Рональд Рейган. Изначально планировалось, что саммит продлиться пять часов. Но встреча длилась намного меньше.
Саммит стал первой очной встречей глав России и США после избрания Джо Байдена. Ранее Владимир Путин в 2018 году встречался в Хельсинки с Дональдом Трампом. С Джо Байденом они уже также виделись, но тогда они оба занимали другие посты. Это было в 2011 году, когда Байден являлся вице-президентом при Обаме, а Путин - премьер-министром.
Политика,Рональд Рейган,Михаил Горбачев,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Никита Михалков,Владимир Путин,КПСС,
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