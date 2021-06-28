«Верит в то, что говорит»: Михалков оценил встречу Путина и Байдена

Чтобы дать оценку встрече лидеров двух стран, Михалков напомнил слова, которые ранее сказал Путины, - "если судейство несправедливо, следует одерживать победу за явным преимуществом". Именно это на встрече Путин - Байден и случилось, полагает Никита Михалков. Об итогах переговоров он высказался следующим образом:

Также режиссер напомнил, что Владимиру Путину не потребовалось заранее утверждать список представителей СМИ и придерживаться плана в ходе пресс-конференции. Он давал слово всем желающим и взял ведение встречи с журналистами на себя, предоставлял слово как российским, так и американским представителям медиа. При этом на пресс-конференцию Джо Байдена русских корреспондентов не пригласили.