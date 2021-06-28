Титов предложит Путину запустить программу "минипром.рф"

Для реализации этой цели он предложил запустить программу "минипром.рф", главная цель которой – "стимулирование развития современных производственных и инновационных МСП". Главный инструмент программы — создание или переоснащение вокруг городов с населением более 250 тысяч жителей промышленных парков под размещение производственных МСП. Также это привлечение МСП для создания производств под локальный спрос на территории специализированных промышленных парков по типовым технологиям из специально созданного банка производств.