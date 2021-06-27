Экс-президент Литвы заявила об агонии у Лукашенко: "Он это понимает"

Она охарактеризовала предпринимаемые сейчас президентом Белоруссии шаги как «начало агонии».
«Он это понимает, поэтому пытается оттянуть время, которое не в его пользу. Без поддержки Кремля он был бы никем», — заявила Грибаускайте.
Экс-президент считает также, что недавние протесты в Белоруссии показали: жители страны изменились и осмелились назвать своего президента террористом и диктатором.
Она рассказала о том, что на Западе стало неожиданностью увидеть, как считающиеся спокойными жители республики «сказали нет диктатуре и постсоветской пропаганде, которые существуют в Белоруссии более 20 лет».
Касаясь дальнейшей судьбы Лукашенко, Грибаускайте заявила, что Европарламент уже принял резолюцию, направленную на создание международного трибунала по расследованию действий и преступлений нынешних белорусских властей.