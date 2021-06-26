Захарова: учения НАТО и Украины преследуют две цели

Первая — это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ, а этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница. <...> А второй момент — перебрасывать на территорию Украины различные виды техники, вооружения экипировки и оставлять там, — сказала представитель МИД РФ.
Там уже коллапс практически близится по всем фронтам, а они все учат их. В общем, непонятно, чему учат, ведь не как воевать, ну по большому счёту, — сказала она.