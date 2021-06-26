В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Захарова раскрыла цель учений НАТО и Украины

News.ruиещё 4
1 час назад
«Бесконечная дестабилизация грани России» и переброска оружия и техники на Украину являются реальной целью учений Киева и НАТО. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова: учения НАТО и Украины преследуют две цели
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
По словам Захаровой, Россия понимает, что данные совместные учения преследуют две глобальные задачи.
Первая — это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ, а этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница. <...> А второй момент — перебрасывать на территорию Украины различные виды техники, вооружения экипировки и оставлять там, — сказала представитель МИД РФ.
Захарова также отметила, что в 2021 году Североатлантический альянс проводит на территории Украины семь учений. По мнению дипломата, сложившаяся в стране ситуация не слишком соответствует подобным мероприятиям.
Там уже коллапс практически близится по всем фронтам, а они все учат их. В общем, непонятно, чему учат, ведь не как воевать, ну по большому счёту, — сказала она.
Ранее Владимир Путин заявил о том, что Российскую Федерацию не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военного потенциала и инфраструктуры НАТО вблизи её границ. Президент выразил надежду, что здравый смысл и желание развивать конструктивные отношения в итоге возобладают.
Военные учения с привлечением сил НАТО Sea Breeze 2021 объединят рекордное число стран-участников. Манёвры пройдут на территории Украины и в акватории Чёрного моря.
Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,НАТО,МИД,Киев,Россия,Украина,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители