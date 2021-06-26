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Вячеслав Володин почтил память Евгения Примакова

Парламентская газетаиещё 1
1 час назад
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 26 июня возложил цветы к памятнику политику Евгению Примакову на Новодевичьем кладбище Москвы.
Володин почтил память Евгения Примакова
Фото:  Пресс-служба Госдумы  Пресс-служба Госдумы
«Уже шесть лет нет с нами Евгения Максимовича Примакова. Дипломата, политика, учёного. Человека с широкой душой и добрым сердцем. Примаков становился, как скала, когда нужно было отстаивать интересы нашей Родины», — написал спикер в своем Telegram-канале.
В самые тяжелые в новейшей истории страны годы Евгений Примаков не боялся брать на себя ответственность, констатировал председатель Госдумы. По словам Володина, дипломат принимал сложные, но верные решения на благо России, для укрепления её авторитета на всех постах, которые занимал.
«Он стоял у истоков создания Службы внешней разведки. Как глава МИДа последовательно отстаивал интересы нашей страны и продвигал идею многополярного мира. В годы работы в Правительстве сделал все для того, чтобы преодолеть последствия дефолта и защитить права людей на достойную жизнь. Затем была работа в Госдуме», — напомнил Вячеслав Володин.
Спикер подчеркнул, что Примаков оставил в наследие «жизненные и профессиональные ориентиры, которым необходимо следовать».
«Светлая память Евгению Максимовичу», — написал он.
Политика,Евгений Примаков,Вячеслав Володин,Госдума,МИД,Москва,
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