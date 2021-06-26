Володин почтил память Евгения Примакова

В самые тяжелые в новейшей истории страны годы Евгений Примаков не боялся брать на себя ответственность, констатировал председатель Госдумы. По словам Володина, дипломат принимал сложные, но верные решения на благо России, для укрепления её авторитета на всех постах, которые занимал.