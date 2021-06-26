Володин почтил память Евгения Примакова

«Уже шесть лет нет с нами Евгения Максимовича Примакова. Дипломата, политика, учёного. Человека с широкой душой и добрым сердцем. Примаков становился, как скала, когда нужно было отстаивать интересы нашей Родины», — написал спикер в своем Telegram-канале.
«Он стоял у истоков создания Службы внешней разведки. Как глава МИДа последовательно отстаивал интересы нашей страны и продвигал идею многополярного мира. В годы работы в Правительстве сделал все для того, чтобы преодолеть последствия дефолта и защитить права людей на достойную жизнь. Затем была работа в Госдуме», — напомнил Вячеслав Володин.
«Светлая память Евгению Максимовичу», — написал он.