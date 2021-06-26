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Путин предложил Кадырову снова баллотироваться на пост главы Чечни

Елена Прошина
2 часа назад
Региональное отделение партии "Единая Россия" в Чечне по предложению президента России Владимира Путина выдвинуло действующего главу республики Рамзана Кадырова кандидатом на должность руководителя региона на предстоящих выборах. Об этом сообщают РИА Новости.
Путин предложил Кадырову снова баллотироваться на пост главы Чечни
Фото: ТАССТАСС
На днях в ходе встречи с Кадыровым в формате видеоконференции Путин заявил, что Кадыров работает эффективно и знает ситуацию изнутри. Поэтому президент предложил Кадырову идти на выборы главы республики в этом году и продолжить свою работу.
«Как ваш преданный пехотинец, я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ», — ответил Кадыров.
На партконференции чеченского регионального отделения ЕР в Грозном по выдвижению кандидата на должность главы республики на выборах 19 сентября были выдвинуты две кандидатуры - Кадырова и депутата Госдумы от Чечни Магомеда Селимханова.
Кандидатуру Кадырова поддержали все 176 делегатов партконференции с правом голоса.
Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни состоялись 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56% голосов.
Политика,Магомед Селимханов,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,Чеченская Республика,
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