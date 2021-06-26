Путин предложил Кадырову снова баллотироваться на пост главы Чечни

На днях в ходе встречи с Кадыровым в формате видеоконференции Путин заявил, что Кадыров работает эффективно и знает ситуацию изнутри. Поэтому президент предложил Кадырову идти на выборы главы республики в этом году и продолжить свою работу.
«Как ваш преданный пехотинец, я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ», — ответил Кадыров.
На партконференции чеченского регионального отделения ЕР в Грозном по выдвижению кандидата на должность главы республики на выборах 19 сентября были выдвинуты две кандидатуры - Кадырова и депутата Госдумы
от Чечни Магомеда Селимханова
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Кандидатуру Кадырова поддержали все 176 делегатов партконференции с правом голоса.
Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни состоялись 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56% голосов.