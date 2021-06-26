Кадыров согласился баллотироваться на новый срок

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее региональное отделение "Единой России" выдвинуло кандидатуру действующего главы Чечни на выборы на новый срок. По итогам тайного голосования партийцы единогласно поддержали Кадырова.

"Вы знаете, что вопрос участия в выборах оставался для меня открытым до последнего момента. Я принял для себя твердое решение, что не выставлю свою кандидатуру, если даже несколько процентов нашего населения будут против. Определяющим для меня стало обращение нашего национального лидера Владимира Путина, делегатов Всемирного съезда народов Чеченской Республики и моих коллег из "Единой России". Я прислушался к воле нашего президента и общества и дал согласие на участие в выборах", - написал Кадыров на своей странице в "Вконтакте".

Глава Чечни отметил, что не собирается тратить время на предвыборные обещания и агитации, а будет принимать конкретные меры для роста благополучия народа.

О Кадырове и выборах

Кадырову 44 года, он возглавляет Чечню более 14 лет. Ему принадлежит абсолютный рекорд по голосам, полученным на прямых выборах руководителями российских регионов с 2000 года (более 97% голосов в 2016 году).

Прямые выборы главы Чечни и нового состава регионального парламента назначены на Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Кадыров ранее заявлял, что намерен принять окончательное решение об участии в выборах после изучения общественного мнения.

Ранее в среду участники Всемирного съезда народов Чеченской Республики приняли резолюцию с просьбой к Кадырову выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы главы региона на очередной срок. На этой неделе президент России также предложил Кадырову вновь пойти на выборы руководителя региона.

Последние выборы главы республики прошли 18 сентября 2016 года.