В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В правительстве согласовали перенос выходных дней в 2022 году

Российская Газетаиещё 1
11 минут назад
Минфин, Минэкономразвития России и Российский союз промышленников и предпринимателей согласовали проект правительственного постановления о переносе выходных дней в 2022 году.
Почти месяц: определены праздничные дни в 2022 году
Фото: iStockiStock
Проект документа прошел согласование и в Российской трехсторонней комиссии. Проектом постановления предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 3 и 10 мая соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Таким образом россияне в 2022 году будут отдыхать так:
с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая;
с 11 по 13 июня;
с 4 по 6 ноября.
Предполагается, что всего в следующем году будет 28 праздничных дней.
При этом в обществе продолжается дискуссия, стоит ли сохранять длинные выходные в январе, а майские по-прежнему оставлять "разорванными". Переносить длинные праздники с января на май нецелесообразно, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.
Эксперт напоминает, что в мае идёт активная работа в сельском хозяйстве. "Если будут выходные, то кто будет работать? А если просить работников выходить в официальные праздники, то это дополнительная оплата,что приведет к удорожанию продукции", - отмечает Сафонов.
Политика,Общество,Социология,Александр Сафонов,Российский союз промышленников и предпринимателей,Финансовый университет,Минэкономразвития,Минфин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители