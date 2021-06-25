Россия и США возобновят проверки в рамках ДСНВ-3

Дипломат уточнил, что определенных договоренностей пока нет, потому что на это влияет продолжающаяся пандемия.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.