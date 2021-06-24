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Путин поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении

ТК «Звезда»
1 час назад
Президент России Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.
Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах
Фото: ТАССТАСС
Как сообщает пресс-служба Кремля, в телефонном разговоре лидеры подтвердили обоюдный настрой на укрепление отношений Москвы и Еревана. А также обсудили вопросы, связанные с урегулированием ситуации в Нагорном Карабахе.
Ранее в МИД России сообщали, что на выборах в Армении не было зафиксировано крупных нарушений, которые могли бы принципиально изменить ход голосования.
Политика,Владимир Путин,МИД,Армения,
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