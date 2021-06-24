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Посол Великобритании в Москве прибыла в МИД РФ после инцидента с британским эсминцем

ТАСС
1 час назад
Британский посол в Москве Дебора Броннерт в четверг прибыла в МИД России, куда была вызвана накануне из-за инцидента с заходом эсминца ВМС Великобритании в территориальные воды РФ в Черном море.
Посол Великобритании прибыла в МИД России
Фото: ТАССТАСС
Дипломат проследовала в здание российского дипведомства без комментариев, передает корреспондент ТАСС.
Политика,МИД,ИТАР-ТАСС,Москва,Соединенное Королевство,
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