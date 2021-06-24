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Посол Антонов приступил к работе в Вашингтоне

Газета.Ruиещё 1
16 минут назад
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уже приступил к активной работе с Госдепартаментом США. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».
Посол Антонов приступил к работе в Вашингтоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Наш посол уже приступил к работе. Это не просто слова, это действительно практическая работа с Госдепартаментом. Уже начались активные контакты», — сказала дипломат.
Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.
После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.
16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон. Анатолий Антонов вернулся в Соединенные Штаты 20 июня.
Политика,Джон Салливан,Мария Захарова,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,Госдеп США,Россия,
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