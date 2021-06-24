МИД просит россиян просчитывать риски при выезде заграницу

"Каждую неделю на протяжении всего этого периода мы в ходе брифингов и практически ежедневно на порталах министерства иностранных дел, на порталах консульской службы нашего ведомства, социальных сетях и на сайтах наших посольств публикуем не просто актуальную, а ежедневно меняющуюся информацию по ситуации с COVID-19 в мире целом и конкретной стране. В этой связи повторю еще раз — просчитывать риски. Все, которые уже за этот год стали реальностью", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24".
"Понимать, что и с эпидемиологической и политической точки зрения ситуация в стране, куда направляется человек или семья, может кардинально поменяться за один день — от отмены рейсов, закрытия границ до начала новой волны эпидемии. И самое главное — просчитывать все риски, которые могут быть связаны с подобной поездкой", — добавила она.