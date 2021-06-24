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Патрушев предупредил о новых мировых угрозах

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Изменение климата может спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис и вовсе перекроить политическую карту мира, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев предупредил о новых мировых угрозах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Нельзя забывать об изменении климата, которое уже в первой половине столетия может перекроить политическую карту мира, а при самых неблагоприятных сценариях – спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, который отбросит развитие человечества на десятилетия назад», – цитирует РИА «Новости» Патрушева.
По его словам, новые технологии, такие как искусственный интеллект и синтетическая биология, пытаются использовать в интересах противоборствах стран.
«Уже сегодня наблюдаются попытки использования этих инноваций в интересах межгосударственного противоборства. В наших силах поставить их под контроль всего мирового сообщества и сделать их инструментами созидания, а не орудиями разрушения», – добавил он.
Ранее международная группа ученых заявила, что на сегодняшний день уровень углекислого газа на 50% выше, чем в начале индустриальной эпохи.
Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что изменение климата привело к тому, что более 40% объектов инфраструктуры в зоне многолетней мерзлоты в Арктике деформировано.
Политика,Александр Козлов,Николай Патрушев,Минприроды,Совет безопасности РФ,РИА Новости,
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