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Аксенов назвал Крым «неприступной крепостью»

BFM.RU
6 часов назад
Российские военные «оперативно и эффективно» отреагировали на инцидент в Черном море
Аксенов назвал Крым «неприступной крепостью»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов считает провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море и заявил, что «Россию не стоит пробовать на прочность», сообщает РБК.
По словам Аксенова, российские военные «оперативно и эффективно» отреагировали на случившееся.
Для тех, кто «имел глупость попробовать Россию на прочность», «это всегда плохо заканчивалось», добавил глава республики.
Политика,Черное море,Сергей Аксенов,Республика Крым,
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