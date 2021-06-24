Аксенов назвал Крым «неприступной крепостью»

Российские военные «оперативно и эффективно» отреагировали на инцидент в Черном море

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Глава Крыма Сергей Аксенов считает провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море и заявил, что «Россию не стоит пробовать на прочность», сообщает РБК

По словам Аксенова, российские военные «оперативно и эффективно» отреагировали на случившееся.