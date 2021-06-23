Военный уронил ножны от сабли перед Зеленским и Зурабишвили и попал на видео

Момент попал на камеры во время торжественной церемонии встречи.

Военнослужащий промаршировал к президентам с поднятой саблей, однако уронил ножны при попытке сложить в них оружие. Зурабишвили не придала значения случившемуся, а Зеленский улыбнулся.