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Военный уронил ножны от сабли перед Зеленским и Зурабишвили и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Украинский военнослужащий почетного караула обронил ножны от сабли перед президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время ее официальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Момент попал на камеры во время торжественной церемонии встречи.
Военнослужащий промаршировал к президентам с поднятой саблей, однако уронил ножны при попытке сложить в них оружие. Зурабишвили не придала значения случившемуся, а Зеленский улыбнулся.
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