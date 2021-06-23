Россиянам пригрозили тюрьмой за финансирование нежелательных НПО

Помимо этого, россиян могут отправить в тюрьму, если будет доказан факт финансирования ими нежелательных зарубежных организаций. Впрочем, наказание могут заменить и обязательными работами. Если человек просто участвует в НПО, ему грозит срок до четырёх лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч. Если же гражданин помогает организации, а тем более устраивает её деятельность на территории страны, то ему грозит до шести лет лишения свободы.