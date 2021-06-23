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Россиянам запретили участвовать в нежелательных НПО за рубежом

News.ru
1 час назад
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому россиянам запрещается участвовать в нежелательных неправительственных организациях в стране и за её пределами. За финансирование таких НПО россиянам также грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.
Россиянам пригрозили тюрьмой за финансирование нежелательных НПО
Фото: ТАССТАСС
Авторы законопроекта отметили, что профильная комиссия Госдумы установила — за рубежом некоторые компании обучают россиян влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе и с привлечением детей.
Таким образом, новый закон запрещает физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в РФ, участвовать в деятельности таких зарубежных организаций. При этом не столь важно, в какой стране мира организация получила регистрацию.
Кроме того, согласно принятому закону, Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы, вне зависимости от их суммы, гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определённых государств.
Помимо этого, россиян могут отправить в тюрьму, если будет доказан факт финансирования ими нежелательных зарубежных организаций. Впрочем, наказание могут заменить и обязательными работами. Если человек просто участвует в НПО, ему грозит срок до четырёх лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч. Если же гражданин помогает организации, а тем более устраивает её деятельность на территории страны, то ему грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее депутаты Государственной думы внесли поправки в законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за участие в нежелательных организациях. Парламентарии предложили сажать признанных виновными россиян на срок до пяти лет.
Политика,Росфинмониторинг,Совет Федерации,Госдума,ЕС,
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