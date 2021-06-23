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Захарова обвинила Британию во лжи об инциденте с эсминцем в Черном море

Газета.Ruиещё 34
1 час назад
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала ложными заявления британского посольства и министерства обороны Великобритании о том, что в сторону нарушившего российскую границу эсминца Defender не было произведено предупреждающих выстрелов.
Захарова обвинила Британию во лжи об инциденте с эсминцем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Захарова отметила, что находившийся на борту корабля журналист телеканала «Би-би-си» подтвердил, что судно зашло в российские территориальные воды. Он также заявил, что слышал предупредительные выстрелы.
«Кто же врет: британское минобороны, британский журналист телеканала «Би-би-си» или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз - британское министерство обороны и британское посольство», – написала представитель МИДа в своем Telegram-канале.
23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м он покинул российские границы территориального моря.
После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.
МИД России в свою очередь счел произошедшее «грубой британской провокацией» и анонсировал вызов британского посла.
Британская сторона заявила, что Россия не производила предупредительные выстрелы по эсминцу.
Политика,Мария Захарова,Министерство обороны,ООН,МИД,Соединенное Королевство,
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