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Чеченцы со всего мира потребовали от Кадырова пойти на выборы

Lenta.ruиещё 2
55 минут назад
Участники Всемирного съезда народов Чечни, который проходит в Грозном по инициативе Общественной палаты ЧР, потребовали от руководителя региона Рамзана Кадырова выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах главы республики. Об этом сообщает «Грозный-информ».
Чеченцы потребовали от Кадырова участия в новых выборах
Фото: ТАССТАСС
По словам вице-президента альянса чеченцев во Франции Али Бажаева, Кадыров обязан перед народом пойти на выборы главы региона.
«В тот момент, когда по всему миру складывается негативное мнение о чеченцах, всех представителей нашего народа, проживающих за пределами ЧР, очень радуют изменения, которые произошли здесь. Масштабные проекты позволили создать лучший старт для нашей молодёжи. Все эти достижения чеченский народ связывает с именем человека, который добился для республики мира и процветания», — отметил он.
Депутат Госдумы Адам Делимханов также напомнил, что чеченцы «избавились от клейма экстремистов и террористов». По его словам, это результат работы, проделанной Кадыровым.
В мае глава Чечни заявил, что готов отказаться от участия в выборах, если жители региона выступят против его кандидатуры.
«Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы», — сказал Кадыров, отметив, что еще не определился с участием в выборах.
Кадыров руководит Чечней с апреля 2007 года — после апрельских перестановок в губернаторском корпусе он стал лидером по продолжительности работы на посту главы региона.
Политика,Адам Делимханов,Рамзан Кадыров,Общественная палата России,Госдума,Чеченская Республика,Грозный,
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