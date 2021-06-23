Чеченцы потребовали от Кадырова участия в новых выборах

«В тот момент, когда по всему миру складывается негативное мнение о чеченцах, всех представителей нашего народа, проживающих за пределами ЧР, очень радуют изменения, которые произошли здесь. Масштабные проекты позволили создать лучший старт для нашей молодёжи. Все эти достижения чеченский народ связывает с именем человека, который добился для республики мира и процветания», — отметил он.
«Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы», — сказал Кадыров, отметив, что еще не определился с участием в выборах.