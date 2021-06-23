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Москва обратилась к США перед учениями в Черном море

Мария Иванова
1 час назад
Москва сделала официальное заявление перед учениями США и их союзников в акватории Черного моря.
Американо-украинские учения Sea Breeze в Черном море подрывают безопасность в этом регионе и увеличивают риски непреднамеренных инцидентов. Такое заявление сделали в посольстве России в Соединенных Штатах.
"Широкий размах и явно агрессивный характер учений Sea Breeze вступают в противоречие с реальными задачами безопасности в Черноморском регионе", - указывается в сообщении российских дипломатов.
Кроме этого, в российском посольстве отметили, что, организуя такого рода учения, Вашингтон оказывает поддержку милитаристским настроениям Киева.
Напомним, представители шестого флота Военно-морских сил США сообщили, что примут участие в организуемых вместе с Украиной учениях Sea Breeze 2021. Мероприятия стартуют на будущей неделе в регионе Черного моря.
Как пояснили в Госдепе США, цель учений - повышение оперативной совместимости и усиление морской безопасности на территории региона.
Следует подчеркнуть, что в маневрах рядом с границами России НАТО намерено задействовать примерно 40 боевых кораблей. В учениях будут участвовать союзники США и государства-партнеры.
А недавно глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе «Примаковских чтений», накануне саммита Путина и Байдена выразил слабую надежду что в Вашингтоне "будут оценены действия, интересы и позиция России, наши "красные линии", наконец, и проведена работа над ошибками предыдущих лет, и что США откажется от ведения диалога только с позиции претензии на гегемонию в делах мирового устройства".
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