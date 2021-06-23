Кроме этого, в российском посольстве отметили, что, организуя такого рода учения, Вашингтон оказывает поддержку милитаристским настроениям Киева.

Напомним, представители шестого флота Военно-морских сил США сообщили, что примут участие в организуемых вместе с Украиной учениях Sea Breeze 2021. Мероприятия стартуют на будущей неделе в регионе Черного моря.