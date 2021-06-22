Путин: "НАТО похоронило надежды на континент без разделительных линий"

Расширение НАТО фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий. Об этом в своей статье для немецкого издания Die Zeit, приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин

Фото: РИА Новости РИА Новости

В статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» глава государства напомнил, что в России надеялись, что «окончание холодной войны будет общей победой для Европы» и станет реальностью мечта о едином континенте.

«Именно в этой логике – в логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, – Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути. Но возобладал другой подход», - констатировал он.

По словам президента России, расширение блока НАТО на восток «стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе».

«В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий», - считает глава государства.

В своей статье Владимир Путин также подчеркнул, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой и призвал исправить допущенные ранее ошибки.