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Путин: "НАТО похоронило надежды на континент без разделительных линий"

Алиса Селезнёва
1 час назад
Расширение НАТО фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий. Об этом в своей статье для немецкого издания Die Zeit, приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: "НАТО похоронило надежды на континент без разделительных линий"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» глава государства напомнил, что в России надеялись, что «окончание холодной войны будет общей победой для Европы» и станет реальностью мечта о едином континенте.
«Именно в этой логике – в логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, – Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути. Но возобладал другой подход», - констатировал он.
По словам президента России, расширение блока НАТО на восток «стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе».
«В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий», - считает глава государства.
В своей статье Владимир Путин также подчеркнул, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой и призвал исправить допущенные ранее ошибки.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости без промедления решить вопрос о вступлении страны в НАТО, поскольку она находится в опасности. В свою очередь Владимир Путин призвал задуматься, будет ли членство Украины в альянсе «красной линией» для России, если «подлетное время от Харькова до Москвы — меньше семи-десяти минут».
Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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