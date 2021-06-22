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Экс-сотрудник Навального рассказал о западном финансировании оппозиции в России

Алиса Селезнёва
27 минут назад
Иностранные фонды активно обучали и помогали с реализацией проектов оппозиции в России. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал бывший координатор признанного иноагентом и экстремистской организацией проекта ФБК «Росвыборы», экс-член партии «ПАРНАС» Александр Ларенков.
Экс-сотрудник Навального рассказал о западном финансировании оппозиции в России
Фото: ТАССТАСС
Он отметил, что лично участвовал в «иностранных курсах для оппозиции», которые проходили в формате закрытых мероприятий.
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«На них зовут только вызывающих доверие людей, за которых ручаются лидеры крупных политических объединений, таких как «ПАРНАС», «Пятое декабря», «Яблоко» и «Демократический выбор»», - рассказал Ларенков.
Он отметил, что все расходы на такие поездки брала на себя принимающая сторона. Участников мероприятий селили в пятизвездочные отели, с ними активно работали иностранные лекторы и политики. В частности, он был на семинаре в Эстонии в 2012 году, организованном через «Фонд Сороса» (признан нежелательной организацией), на котором присутствовал президент страны Тоомас Хендрик Ильвес.
«Эстонская сторона высказывала намерение предоставлять политическое убежище оппозиционерам в случае возникновения серьезных проблем в России», - рассказал Александр Ларенков.
По его словам, на этом же мероприятии был и руководитель сети штабов Навального Леонид Волков, который «долго тет-а-тет беседовал на английском языке с эстонским президентом».
«Мне доводилось иметь дело с такими американскими фондами, как InternationalRepublican Institute (IRI) и NationalDemocratic Institute for International Affairs(NDI). С российскими оппозиционерами работали также люди из фонда National Endowment forDemocracy (NED), который устраивал аналогичные мероприятия по всей Прибалтике», - рассказал оппозиционер.
Он отметил, что на подобных встречах иногда присутствовали и представители других стран СНГ, в том числе и украинцы. При этом Ларенкова поразило их отношение к России.
«Даже для нас было диким, насколько они Россию считают врагом. Мы выступали там с позиции России и поняли, что с их стороны — это даже не страх перед Россией, а какая-то ненависть к нам. И эта политическая русофобия не закончится никогда, пока просто существует Россия», - заметил он.
Экс-член партии «ПАРНАС» также рассказал, что на мероприятиях организаторы отбирали себе потенциальные кадры и обсуждали с ними проекты, которые можно реализовать на территории России, в том числе по работе с национальными группами, экологические, а также по подготовке муниципальных депутатов. Затем оппозиционерам помогали найти финансирование под проекты. Также оппозиции давались «карточки юридических лиц».
«Именно с них анонимно снимают финансовые средства. Эмитентами этих карт являются зарубежные банки. Некоторые из российских оппозиционеров, «счастливые обладатели карт», снимали деньги прямо по прибытии в Россию, в банкоматах в аэропорту», - заметил он.
Ранее Генеральная прокуратуры обратилась в суд с иском о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями. А сотрудник ФБК Леонид Волков официально объявил о роспуске организации. Сам Алексей Навальный, ранее дважды условно осужденный, отбывает наказание в колонии 2 во Владимирской области. Суд заменил ему условный срок на реальный за многократные нарушения условий исполнения наказания по делу «Ив Роше».
23 января в ряде российских городов прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. В Москве и Санкт-Петербурге участники незаконных акций дрались с ОМОНом, избили сотрудника ДПС, а также гражданина, не согласного с позицией манифестантов. Также в Москве протестующие разгромили служебный автомобиль силовиков и травмировали водителя.
Политика,Тоомас Ильвес,Ив Роше,Алексей Навальный,Леонид Волков,ГИБДД,Генпрокуратура РФ,РПР-Парнас,Партия "Яблоко",Московский комсомолец,Россия,Эстония,
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