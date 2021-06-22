Экс-сотрудник Навального рассказал о западном финансировании оппозиции в России

«На них зовут только вызывающих доверие людей, за которых ручаются лидеры крупных политических объединений, таких как «ПАРНАС», «Пятое декабря», «Яблоко» и «Демократический выбор»», - рассказал Ларенков.
«Эстонская сторона высказывала намерение предоставлять политическое убежище оппозиционерам в случае возникновения серьезных проблем в России», - рассказал Александр Ларенков.
«Мне доводилось иметь дело с такими американскими фондами, как InternationalRepublican Institute (IRI) и NationalDemocratic Institute for International Affairs(NDI). С российскими оппозиционерами работали также люди из фонда National Endowment forDemocracy (NED), который устраивал аналогичные мероприятия по всей Прибалтике», - рассказал оппозиционер.
«Даже для нас было диким, насколько они Россию считают врагом. Мы выступали там с позиции России и поняли, что с их стороны — это даже не страх перед Россией, а какая-то ненависть к нам. И эта политическая русофобия не закончится никогда, пока просто существует Россия», - заметил он.
«Именно с них анонимно снимают финансовые средства. Эмитентами этих карт являются зарубежные банки. Некоторые из российских оппозиционеров, «счастливые обладатели карт», снимали деньги прямо по прибытии в Россию, в банкоматах в аэропорту», - заметил он.