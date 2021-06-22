Экс-сотрудник Навального рассказал о западном финансировании оппозиции в России

Он отметил, что на подобных встречах иногда присутствовали и представители других стран СНГ, в том числе и украинцы. При этом Ларенкова поразило их отношение к России.

Экс-член партии «ПАРНАС» также рассказал, что на мероприятиях организаторы отбирали себе потенциальные кадры и обсуждали с ними проекты, которые можно реализовать на территории России, в том числе по работе с национальными группами, экологические, а также по подготовке муниципальных депутатов. Затем оппозиционерам помогали найти финансирование под проекты. Также оппозиции давались «карточки юридических лиц».