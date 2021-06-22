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"Россия-1", НТВ и Первый канал отвели по три часа на трансляцию прямой линии с Путиным

ТАССиещё 2
38 минут назад
Телеканалы НТВ, "Россия-1" и Первый канал планируют 30 июня транслировать прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в течение трех часов.
Телеканалы отвели три часа на прямую линию с Путиным
Фото: ТАССТАСС
Согласно опубликованной сетке вещателей, трансляция мероприятия будет идти с 12:00 до 15:00 мск.
Ранее в Кремле объявили, что традиционное общение президента с россиянами произойдет в среду, 30 июня.
Политика,Владимир Путин,НТВ,
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