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Путин заявил о деградации системы европейской безопасности

RT на русском
17 минут назад
Вся система европейской безопасности сильно деградировала, написал президент России Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкого издания Die Zeit к 80-летию начала Великой Отечественной войны.
«Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений», — заявил российский лидер.
Он отметил, что упускаются огромные возможности, которые даёт кооперация. Как подчеркнул глава государства, она так важна сейчас, когда мир столкнулся с общими вызовами — пандемией и её тяжелейшими социально-экономическими последствиями.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон назвал российско-американский саммит в Женеве важным элементом в создании новой архитектуры безопасности на Европейском континенте.
Политика,Видео,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,НАТО,
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