В Думе предложили единые правила отдыха для школьников

В Госдуме
предлагают установить единые даты каникул для школьников из одного района или городского округа. Соответствующий законопроект будет внесен на этой неделе, рассказал «Газете.Ru» его автор, зампред комитета по науке и образованию Максим Зайцев
. Инициатива упростит планирование отпуска семьям, где дети посещают разные учебные заведения. Родительское сообщество предложение поддерживает, однако эксперты отрасли считают эффективной действующую систему, когда школа сама определяет время отдыха подопечных.
«Родители вынуждены подстраиваться»
В конце текущей недели в Госдуму будет внесен законопроект, предлагающий установить единые сроки школьных каникул в рамках муниципалитета. На практике это означает, что учащиеся из одного района или городского округа будут отдыхать в одинаковое время.
Сегодня дату начала каникул и их окончания определяет сама школа, отмечает автор законопроекта, заместитель председателя думского Комитета по образованию и науке Максим Зайцев. Из-за этого дети одного региона заканчивают и начинают учебу в разное время.
«Такой порядок установления сроков каникул приводит к тому, что школьники из одной семьи, но учащиеся в разных школах, вынуждены отдыхать в разные даты. Родители постоянно вынуждены подстраивать графики режимов учебы и отдыха детей друг под друга, договариваться с руководством либо одной, либо другой школы, чтобы одному из детей разрешили раньше уйти на каникулы или вернуться позже окончившихся каникул», — пояснил депутат.
По его словам, обращения родителей свидетельствуют, что иногда каникулы в соседних школах начинаются даже не в разные дни, а в разные месяцы.
Отдать право определять сроки каникул законопроект предлагает органам местного самоуправления муниципалитетов и городских округов, а также властям городов федерального значения.
Родители – за
Родительское сообщество инициативу в целом поддерживает.
«Если какой-то муниципалитет хочет установить единые сроки каникул, это необходимо обсуждать с родителями. Тем более, что на муниципальном уровне это куда проще сделать, чем на региональном или федеральном», — считает основатель Национального родительского комитета, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.
Возможно, в будущем, добавила она, уместно было бы распространить на всю страну систему триместров, когда школьники учатся 4-5 недель, а затем получают неделю отдыха.
«Школьникам, особенно в младших классах, сложно учится четвертями», — пояснила Волынец.
За идею единых каникул высказалась и директор по развитию Национальной родительской ассоциации (НРА) Марианна Шевченко.
«Вопрос очень важный и давно обсуждается. Даже когда в некоторых школах стали экспериментально вводить триместры, это вызвало бурю возмущения именно из-за того, что это неудобно. Когда дети из одной семьи учатся в разных школах часто невозможно планировать и нормально организовать отдых. Я очень поддерживаю такую инициативу», — сказала она.
Оставить, как есть
Однако при едином подходе к каникулам крайне важно, чтобы с потоком отдыхающих справлялись те же детские лагеря, а цены на путевки не росли, подчеркнула Марианна Шевченко.
Когда даты начала и конца каникул отдавали на откуп самим школам, было несколько аргументов в пользу такого подхода, объяснил академик РАО, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов
.
«Во-первых, необходимо было дать возможность детям и их родителям, проживающим в удаленных от курортных мест регионах, отдохнуть на юге. Когда вся Россия уходила на каникулы одновременно, то индустрия детского отдыха просто не справлялась с таким потоком. Во-вторых, нужно было учесть климатические особенности регионов – время наступления лета на севере и на юге очень отличается.
И даже в одном регионе – Красноярском крае, например — Норильск и Минусинск очень отличаются друг от друга по климатическим условиям», — уточнил он.
Попытки установить единые сроки выглядят унификацией и попыткой загрести всех «под одну гребенку», отметил он.
По мнению академика РАО, устанавливать каникулярные даты все же должны сами школы при обязательном участии родителей.