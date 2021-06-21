Путин подвел итоги работы Госдумы седьмого созыва

Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы и подвел итоги работы 7-го созыва нижней палаты парламента. На прошлой неделе парламентарии провели последнее пленарное заседание. Следующее состоится уже после выборов нового состава в сентябре. Депутаты рассказали «Газете.Ru», какие законы считают важнейшими за время своей работы.

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С начала работы 7-го созыва, то есть с октября 2016 года, Госдума рассмотрела 6479 законопроектов, приняла 2672, то есть 41,2%. Такие итоги в рамках последнего пленарного заседания, прошедшего 17 июля, огласил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

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Законы по борьбе с последствиями коронавируса

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что нижняя палата парламента продолжала работу в условиях пандемии COVID-19, что, как он отметил, было далеко не во всех странах.

«При вашей поддержке, самом активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. Для этого потребовалось оперативное принятие целого десятка законов», — отметил президент.

Для обеспечения роста экономики в борьбе с преодолением кризиса после пандемии были предложены законопроекты о налоговых послаблениях, мораторий на возбуждение дел о банкротстве, поддержке самозанятых, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

К тому же, законодательно были установлены субсидии для бизнеса на профилактику коронавируса, правила возмещения затрат туроператорам и гособеспечение кредитов на зарплаты.

Россиянам увеличили выплаты по больничным, ввели отсрочку штрафов за долги по ЖКХ, а также изменили временные правила регистрации безработных.

Помимо этого, в рамках борьбы с последствиями пандемии была оказана поддержка семьям с детьми, продлены жилищные сертификаты молодым семьям и введены штрафы за завышение цен на лекарства.

Большинство опрошенных «Газетой.Ru» депутатов среди ключевых отмечали именно те законы, которые были приняты в условиях пандемии.

«Это то, что мы очень оперативно принимали, несмотря на то, что многие парламенты мира не работали, мы старались принять законы, которые помогут людям. Поэтому были приняты все социальные законопроекты, законопроекты, касающиеся бизнеса», — отметила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Белых обратила внимание, что только в прошлом году было принято 37 законов, направленных на обеспечение гарантий и прав граждан в пандемию. В их числе она назвала удвоение величины минимального пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет. Депутат отметила в качестве примера принятый в этом году законопроект, по которому с 1 сентября больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от заработка.

Депутат Госдумы от ЛДПР , председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко в числе важнейших законов отметил решение об ипотечных каникулах. Он назвал их очень серьезной мерой, которая помогла молодым семьям в тяжелое время взять финансовую передышку.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в разговоре с «Газетой.Ru» также отметил, что без тех решений, которые были приняты Думой в рамках борьбы с пандемией коронавируса, сегодня страна «находилась бы в совершенно другой точке».

Изменения в Конституцию

Путин в своем выступлении перед Госдумой отметил работу депутатов над изменениями в основной закон страны.

«Парламентарии были в числе сопредседателей рабочей группы по подготовке поправок в конституцию, активными участниками ее совещаний, помогали людям стать полноценными соавторами конституции, собирая и обобщая сотни идей, пожеланий, поступивших со всей страны», — подчеркнул глава государства.

По его словам, парламентарии старались дать юридически безупречные формулировки новых положений.

Изменения в Конституцию страны Петр Толстой назвал ключевым решением за эти пять лет.

«Это фундаментальное изменение Основного закона, правил жизни огромной страны и задел на будущее. Изменения связаны с социальными гарантиями гражданам и с обеспечением суверенитета страны. Это самое главное», — подчеркнул он.

Важность этих поправок также отметил зампред комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа . Он отметил необходимость этих изменений, связанных с определением государства, с семьей и со многими ключевыми конституционными вопросами.

Над этими поправками, поддержанными большинством россиян в ходе общероссийского голосования 1 июня 2020 года, нижняя палата парламента работала в течение прошлогодней весенней сессии.

В числе изменений были приоритет Конституции над международным правом, а также усиление роли Госсовета. К тому же, было предложено закрепить за Госдумой утверждение кандидатуры главы кабмина и одобрение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров.

В соответствии с поправками, внесенными в Конституцию, были обнулены предыдущие сроки правления действующего главы государства: он имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост президента еще на два срока.

Пенсионная реформа

Особое внимание опрошенные «Газетой.Ru» парламентарии обратили на пенсионную реформу, которая была встречена без особого энтузиазма не только в обществе, но и в самой Думе.

Закон о пенсионной реформе был принят в сентябре 2018 года. Он предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин.

Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, по закону составил для мужчин 42 года, а для женщин — 37 лет. Накопительную пенсию решили выплачивать с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Также законом было предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста.

Для многодетных матерей ввели льготный режим выхода на пенсию — в 50-57 лет. Для пенсионеров сохранили налоговые льготы на землю и недвижимость.

Реформу пенсионной системы решили начать с 2019 года, чтобы полностью завершить к 2034.

Алексей Чепа назвал этот законопроект очень сложным. Он отметил, что фракция «Справедливой России», которую он представляет, голосовала против него.

«Мы считаем, что в дальнейшем 8-ом созыве нужно сделать все, чтобы этот закон исправить. Он очень тяжело скажется на наших гражданах. Это был болезненный закон, мы все очень переживаем, потому что для Думы это во многом была большая проблема», — сказал депутат.

Алексей Диденко также отметил, что пенсионная реформа — это закон «со знаком минус», и тоже напомнил, что ЛДПР не голосовала за этот проект.

Законы о ЖКХ

Некоторые парламентарии отдельно выделили законы, принятые в сфере ЖКХ. Их, в частности, отметила Ирина Белых. Она указала на законопроект о защите прав должников, который сможет защитить граждан от коллекторов в сфере ЖКХ.

Закон предусматривает административные штрафы до 500 тыс. руб. за применение угроз к должникам. Кроме того, ответственность за нарушение законодательства по защите прав должников теперь распространяется и на кредитные организации, отметила она.

«Этот законопроект необходим, чтобы полностью обезопасить жителей России от коллекторов в сфере ЖКХ. Работать, в том числе в судах, будут только управляющие компании», — подчеркнула депутат.

Экономические изменения

Алексей Чепа из «Справедливой России» также назвал одним из ключевых закон об индексации пенсий. По его словам, его фракция отстаивала свою позицию и получила поддержку президента, несмотря на сопротивление «Единой России»

Алексей Диденко среди отрицательных результатов работы Госдумы назвал решение о введении налога на самозанятых — так называемого дохода на профессиональный налог.

«Мы считаем, что любая дополнительная фискальная нагрузка на население приводит к увеличению количества бедных в стране, что не совсем правильно», — сказал он.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков обратил внимание на законы по поддержке предпринимательства, в частности, уменьшение страховых взносов.

Он также напомнил, что от налога на прибыль были освобождены все театры, музеи, библиотеки, учреждения здравоохранения. Как подчеркнул парламентарий, удалось добиться того, чтобы НДФЛ не взимался с любой помощи, которую оказывает государство. По словам Юркова, за долгие годы государство подступило к введению отчасти прогрессивной шкалы налогообложения.

Декриминализация домашнего насилия

Одним из самых резонансных законов 2017 года стала инициатива, по которой побои в семье, совершенные впервые, были переведены из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений.

За разовый случай насилия внутри семьи виновного решили подвергать штрафу в размере 30 тыс. руб. Ему также может грозить арест на 15 суток или 120 часов исправительных работ. Уголовным преступлением оставили второй и все последующие случаи побоев.

Общественное обсуждение этого закона было бурным и, в целом, негативным как в либеральной, так и в консервативной среде.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд направлял руководству Госдумы и Совета Федерации письмо, в котором выражал обеспокоенность возможным принятием этого закона, еще когда он только прошел первое чтение.

Фейки и оскорбление власти

Единовременно Госдумой были приняты два законопроекта, которые вызвали общественный резонанс. Один из них — о наказании за оскорбление органов власти в интернете. Депутаты решили, что Роскомнадзор должен блокировать страницы с такой информацией. Уведомление о блокировке должно поступить от федерального агентства за сутки до этого. Это предоставляет возможность удалить сообщение самостоятельно.

Второй законопроект, который был принят Госдумой одновременно с этим — о наказании за распространение фейковых новостей в интернете. Речь идет о недостоверной общественно значимой информации, которая распространяется под видом достоверных сообщений и создает угрозу безопасности, пояснялось в документе. Определением достоверности информации должна заниматься прокуратура

Если факт выпуска фейковой новости установлен, ведомство должно обратиться в Роскомнадзор, а тот — к конкретному интернет-СМИ, после чего издание должно «незамедлительно» удалить материал. В противном случае доступ к нему блокируется.

Минкомсвязи направляло на этот законопроект в правительство отрицательное заключение, но против инициативы в целом министерство выступать не стало.

СМИ-иноагенты

В рамках работы 7-го созыва Госдума приняла закон, позволяющий относить зарубежные СМИ к категории иностранных агентов. Ввести такую норму депутаты предложили в качестве «зеркального ответа» на недружественные действия американской стороны в отношении российских СМИ.