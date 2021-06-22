Как связаться с Путиным во время «Прямой линии»

Президент России Владимир Путин проведет очередную «Прямую линию» в среду, 30 июня. На официальном сайте Кремля рассказали о способах задать вопрос президенту.

Фото: ТАСС ТАСС

Сделать это можно с помощью мобильного приложения « Москва - Путину», которое позволяет установить видеосвязь со студией во время прямого эфира.

Также вопросы будут принимать через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Отправка сообщения бесплатная (с номеров российских операторов связи, задавать вопрос нужно на русском, объем не должен превышать 70 знаков).

Текстовые и видеовопросы к Путину можно отправить в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Позвонить в Единый центр обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Номера для звонка из-за рубежа: +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Принимают вопросы с 12:00 по местному времени 20 июня и до окончания программы 30 июня.

«Прямая линия» выйдет в 12:00 по московскому времени на «Первом канале», «России 1», «России 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».