Как связаться с Путиным во время «Прямой линии»

Президент России Владимир Путин
проведет очередную «Прямую линию» в среду, 30 июня. На официальном сайте Кремля рассказали
о способах задать вопрос президенту.
Сделать это можно с помощью мобильного приложения «Москва
- Путину», которое позволяет установить видеосвязь со студией во время прямого эфира.
Также вопросы будут принимать через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Отправка сообщения бесплатная (с номеров российских операторов связи, задавать вопрос нужно на русском, объем не должен превышать 70 знаков).
Текстовые и видеовопросы к Путину можно отправить в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
Позвонить в Единый центр обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Номера для звонка из-за рубежа: +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.
Принимают вопросы с 12:00 по местному времени 20 июня и до окончания программы 30 июня.
«Прямая линия» выйдет в 12:00 по московскому времени на «Первом канале», «России 1», «России 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
«Прямая линия» в 2021 году станет 18-й для Путина. В прошлом году ее не проводили из-за пандемии, но на некоторые вопросы граждан президент ответил на пресс-конференции.