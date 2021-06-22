В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Как связаться с Путиным во время «Прямой линии»

Елена Прошина
1 час назад
Президент России Владимир Путин проведет очередную «Прямую линию» в среду, 30 июня. На официальном сайте Кремля рассказали о способах задать вопрос президенту.
Как связаться с Путиным во время «Прямой линии»
Фото: ТАССТАСС
Сделать это можно с помощью мобильного приложения «Москва - Путину», которое позволяет установить видеосвязь со студией во время прямого эфира.
Также вопросы будут принимать через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Отправка сообщения бесплатная (с номеров российских операторов связи, задавать вопрос нужно на русском, объем не должен превышать 70 знаков).
Текстовые и видеовопросы к Путину можно отправить в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
Позвонить в Единый центр обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Номера для звонка из-за рубежа: +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.
Принимают вопросы с 12:00 по местному времени 20 июня и до окончания программы 30 июня.
«Прямая линия» выйдет в 12:00 по московскому времени на «Первом канале», «России 1», «России 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
«Прямая линия» в 2021 году станет 18-й для Путина. В прошлом году ее не проводили из-за пандемии, но на некоторые вопросы граждан президент ответил на пресс-конференции.
Политика,Прямая линия с Владимиром Путиным,Владимир Путин,Вести ФМ,НТВ,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители