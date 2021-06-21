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Лавров: Москва обсудит с Анкарой тему втягивания Украины в НАТО

Российская Газета
24 минуты назад
Российская сторона намерена в ближайшее время обсудить с Турцией тему затягивания Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Москва обсудит с Анкарой втягивание Украины в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь", - отметил глава МИД РФ.
По словам Лаврова, эта тема будет еще раз поднята во время очередного контакта с турецкими коллегами, который планируется в ближайшее время.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в 2022 году Киев ожидает получить план действий относительно членства в НАТО. На состоявшемся 14 июня саммите НАТО в Брюсселе лидеры стран-членов альянса поддержали право Украины и Грузии на вступление, но не обозначили конкретных сроков. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, НАТО сейчас сфокусирована на собственной реформе. Однако организация продолжает поддерживать усилия этих двух стран по реформированию армии в соответствии со стандартами НАТО.
Так, недавно Кулеба обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу расширение сотрудничества ВМС Украины и Турции, которое "поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины, повысить их обороноспособность и совместимость со странами - членами НАТО". Именно в связи с этим Москва и намерена в очередной раз озвучить Анкаре свою позицию в отношении попыток затянуть Украину в НАТО .
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