Москва обсудит с Анкарой втягивание Украины в НАТО

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
рассказал, что в 2022 году Киев ожидает получить план действий относительно членства в НАТО. На состоявшемся 14 июня саммите НАТО в Брюсселе лидеры стран-членов альянса поддержали право Украины и Грузии на вступление, но не обозначили конкретных сроков. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг
, НАТО сейчас сфокусирована на собственной реформе. Однако организация продолжает поддерживать усилия этих двух стран по реформированию армии в соответствии со стандартами НАТО.