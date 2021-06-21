ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя

Меры предусматривают ограничения на импорт товаров в ЕС, а также ограничения на инфраструктурные или финансовые инвестиции в регион. Кроме того, санкции распространяются на экспорт некоторых товаров и на сферы нефтяной, газовой и минеральной промышленности, ограничения также затрагивают туристический сектор.