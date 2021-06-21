ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя

Меры предусматривают ограничения на импорт товаров в ЕС, а также ограничения на инфраструктурные или финансовые инвестиции в регион. Кроме того, санкции распространяются на экспорт некоторых товаров и на сферы нефтяной, газовой и минеральной промышленности, ограничения также затрагивают туристический сектор.
Санкции ежегодно продлевают с 2014-го. Европейские страны считают Крым аннексированным и требуют, чтобы Россия «восстановила территориальную целостность Украины». Москва отрицает все обвинения, настаивая на том, что присоединение полуострова прошло с соблюдением норм международного права.