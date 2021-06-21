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ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя

Lenta.ruиещё 4
36 минут назад
ЕС на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Об этом говорится на сайте Европейского совета.
ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Меры предусматривают ограничения на импорт товаров в ЕС, а также ограничения на инфраструктурные или финансовые инвестиции в регион. Кроме того, санкции распространяются на экспорт некоторых товаров и на сферы нефтяной, газовой и минеральной промышленности, ограничения также затрагивают туристический сектор.
Эти меры продлятся до 23 июня 2022 года.
Санкции ежегодно продлевают с 2014-го. Европейские страны считают Крым аннексированным и требуют, чтобы Россия «восстановила территориальную целостность Украины». Москва отрицает все обвинения, настаивая на том, что присоединение полуострова прошло с соблюдением норм международного права.
В середине апреля Соединенные Штаты ввели санкции против пяти частных лиц и трех организаций из Крыма. Из-за участия в строительстве Керченского моста в санкционный список были включены генеральный директор «Мостотреста» Леонид Рыженькин, а также компании «Ленпромтранспроект» и «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск».
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